La Soluzione ♚ Frittella siciliana a base di farina di ceci La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PANELLA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Frittella siciliana a base di farina di ceci. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PANELLA

Significato della soluzione per: Frittella siciliana a base di farina di ceci La panella è una frittella di farina di ceci, tipico cibo da strada della cucina siciliana, in particolare palermitana. Vengono servite soprattutto in mezzo alle "mafalde" – forme di pane di circa 200 grammi con la crosta ricoperta di semi di sesamo (in Sicilia detto "cimino", "gigiolena" o giuggiulena). Sono spesso consumate assieme alle "crocchè" (dal francese croquette, crocchette di patate) o con altre specialità fritte in pastella, e condite a piacere con sale, pepe e limone.

Altre Definizioni con panella; frittella; siciliana; base; farina; ceci;