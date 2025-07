Un tipo di quota di un eredità nei cruciverba: la soluzione è Legittima

LEGITTIMA

Curiosità e Significato di Legittima

Perché la soluzione è Legittima? La quota di legittima rappresenta la parte dell’eredità a cui certe persone, come figli e coniuge, hanno diritto per legge, indipendentemente dalle volontà del defunto. È una garanzia che tutela i familiari più stretti, assicurando loro una certa proporzione dei beni lasciati in eredità. Conoscere questa quota è fondamentale per comprendere i propri diritti e le eventuali limitazioni nelle donazioni o nel testamento.

Come si scrive la soluzione Legittima

L Livorno

E Empoli

G Genova

I Imola

T Torino

T Torino

I Imola

M Milano

A Ancona

