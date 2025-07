Un oratore greco balbuziente nei cruciverba: la soluzione è Demostene

DEMOSTENE

Curiosità e Significato di Demostene

Perché la soluzione è Demostene? Demostene è stato uno dei più grandi oratori dell'antica Grecia, noto per la sua abilità nel parlare in pubblico e per la sua determinazione a superare una balbuzie che lo aveva afflitto fin da giovane. La sua storia ispira a credere che con impegno e passione si possono superare anche le difficoltà più grandi, lasciando un’impronta indelebile nella storia della retorica.

Come si scrive la soluzione Demostene

D Domodossola

E Empoli

M Milano

O Otranto

S Savona

T Torino

E Empoli

N Napoli

E Empoli

