La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Celebre oratore greco' è 'Demostene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEMOSTENE

Curiosità e Significato di Demostene

La soluzione Demostene di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Demostene per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Demostene? Demostene è stato un celebre oratore e politico ateniese, famoso per la sua abilità nel parlare in pubblico e per le sue discorsi appassionati contro la minaccia di Filippo di Macedonia. La parola rappresenta l’eccellenza nella capacità di comunicare con forza e persuasione, diventando simbolo di eloquenza e impegno civile. Un esempio di come le parole possano cambiare il corso della storia.

Come si scrive la soluzione Demostene

Hai trovato la definizione "Celebre oratore greco" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

