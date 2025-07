Un esame di cui non resta traccia nei cruciverba: la soluzione è Orale

ORALE

Curiosità e Significato di Orale

Vuoi sapere di più su Orale? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Orale.

Perché la soluzione è Orale? L'esame orale è una prova di verifica in cui si risponde verbalmente alle domande del docente, senza lasciare traccia scritta. È un modo diretto e immediato per valutare conoscenze e capacità di espressione. Spesso, l'esame orale richiede sicurezza e chiarezza nel parlare, offrendo un confronto più personale tra studente e insegnante. Insomma, un metodo di verifica che si basa sulla comunicazione verbale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Edifici in cui si osserva l ordinePianta le cui bacche aromatizzano un forte liquorePuò tenerla chi non ha nulla di cui vergognarsiLa traccia il proiettileIl creditore a cui viene assegnato un nuovo debitore

Come si scrive la soluzione Orale

Hai davanti la definizione "Un esame di cui non resta traccia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I M S A A L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALAMOIA" SALAMOIA

