La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un cartaginese visto da un romano' è 'Punico'.

PUNICO

Curiosità e Significato di Punico

La soluzione Punico di 6 lettere

Perché la soluzione è Punico? Il termine punico si riferisce ai Cartaginesi, popolazione fenicia che abitava la regione di Cartagine. Deriva dal latino Punicus, usato dai Romani per indicare i loro nemici di origine cartaginese. Spesso associato alle guerre puniche, descrive tutto ciò che riguarda questa antica civiltà, i loro costumi e le loro imprese. È un modo per ricordare il passato di conflitti e scambi culturali tra Roma e Cartagine.

Come si scrive la soluzione Punico

Non riesci a risolvere la definizione "Un cartaginese visto da un romano"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

U Udine

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

