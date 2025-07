Un biennio... più uno nei cruciverba: la soluzione è Triennio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un biennio... più uno' è 'Triennio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRIENNIO

Curiosità e Significato di Triennio

La soluzione Triennio di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Triennio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Triennio? Il termine triennio indica un periodo di tre anni consecutivi, spesso usato in ambiti scolastici o lavorativi per suddividere il tempo in blocchi più gestibili. Ad esempio, un corso di studi di tre anni si chiama appunto triennio. È una parola che aiuta a pianificare e capire meglio le varie tappe temporali di un percorso. Insomma, un modo semplice per parlare di tre anni di fila.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le vacanze più lungheNon fa star più nella pelleUn quartiere costituito da più isolatiLe piante più voraciÈ più che duro d orecchio

Come si scrive la soluzione Triennio

Hai davanti la definizione "Un biennio... più uno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

R Roma

I Imola

E Empoli

N Napoli

N Napoli

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E O A N R E O Z G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EROGAZIONE" EROGAZIONE

