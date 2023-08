Condizione sociale politica o giuridica lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condizione sociale politica o giuridica lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STATUS

Significato/Curiosita : Condizione sociale politica o giuridica lat

Classe sociale che detiene il controllo dei mezzi di produzione e di distribuzione. il controllo si deve distinguere dalla proprietà formale o giuridica in... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi status (disambigua). status (termine derivante dalla lingua latina e significante "condizione"... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

