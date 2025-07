Sono ferme negli ingorghi nei cruciverba: la soluzione è Auto

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono ferme negli ingorghi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sono ferme negli ingorghi' è 'Auto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUTO

Curiosità e Significato di Auto

Vuoi sapere di più su Auto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Auto.

Perché la soluzione è Auto? La parola auto indica un veicolo a motore usato per spostarsi su strada, rappresentando l'elemento principale nei trasporti individuali. Quando si dice sono ferme negli ingorghi, si fa riferimento a veicoli come le auto che rimangono bloccati nel traffico intenso. In situazioni di congestione, molte persone si trovano in difficoltà a causa delle auto che si fermano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono uguali all originaleI bei sono originaliSono vicine in quotaSono doppie nei rinfreschiSono formate da spire di spago o di lana

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Auto

Se "Sono ferme negli ingorghi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O G P L G I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALPEGGIO" ALPEGGIO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.