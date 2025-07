Rocce che si sfaldano in lastre parallele nei cruciverba: la soluzione è Ardesie

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rocce che si sfaldano in lastre parallele' è 'Ardesie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARDESIE

Curiosità e Significato di Ardesie

Vuoi sapere di più su Ardesie? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Ardesie.

Perché la soluzione è Ardesie? Le ardesie sono rocce che si sfaldano facilmente in lastre sottili e parallele, spesso utilizzate per rivestimenti o lavagne. La loro caratteristica principale è la divisione naturale in piani orizzontali, che le rende facili da lavorare e molto apprezzate in edilizia e arredamento. Con la loro eleganza e praticità, le ardesie continuano a essere un elemento versatile e di grande fascino.

Come si scrive la soluzione Ardesie

Hai davanti la definizione "Rocce che si sfaldano in lastre parallele" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

D Domodossola

E Empoli

S Savona

I Imola

E Empoli

