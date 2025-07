Nutriva le sue cavalle con carne umana nei cruciverba: la soluzione è Diomede

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nutriva le sue cavalle con carne umana' è 'Diomede'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIOMEDE

Curiosità e Significato di Diomede

La parola Diomede è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Diomede.

Perché la soluzione è Diomede? Diomede è un eroe della mitologia greca noto per la sua saggezza e coraggio. Il nome si associa anche a un re di Argo, famoso per aver aiutato gli dei contro i Troiani. In senso più ampio, Diomede rappresenta intelligenza, forza e lealtà. La sua figura incarna valori universali che ancora oggi ispirano molte storie di eroismo e virtù.

Come si scrive la soluzione Diomede

Se "Nutriva le sue cavalle con carne umana" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

I Imola

O Otranto

M Milano

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

