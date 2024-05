La Soluzione ♚ Si cibavano di carne umana La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CANNIBALI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CANNIBALI

Significato della soluzione per: Si cibavano di carne umana Cannibal Holocaust è un film italiano del 1980 diretto da Ruggero Deodato. È uno dei più famosi e controversi film del genere cannibal, molto in voga in quegli anni. Alla sua uscita generò subito grandi polemiche, per le uccisioni di animali rappresentate sullo schermo (giudicate da molti autentiche) e per l'impressionante realismo delle sue scene. Venne per questo additato come snuff movie e fu intentata una causa contro il regista.

