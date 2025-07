Ne è pieno... il letto del fachiro nei cruciverba: la soluzione è Chiodi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ne è pieno... il letto del fachiro' è 'Chiodi'.

CHIODI

Curiosità e Significato di Chiodi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Chiodi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Chiodi? Chiodi sono piccoli attrezzi metallici appuntiti utilizzati per unire o fissare materiali, come il legno. Il termine richiama anche l'immagine di un fachiro che si sdraia su un letto di chiodi, dimostrando grande coraggio e resistenza. La parola evoca quindi sia oggetti quotidiani che immagini di sfida e forza, rendendola un gioco di parole intrigante e simbolico.

Come si scrive la soluzione Chiodi

La definizione "Ne è pieno... il letto del fachiro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

H Hotel

I Imola

O Otranto

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O I I C B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BILICO" BILICO

