Severo: imperatore romano del secolo II-III d C nei cruciverba: la soluzione è Settimio

Home / Soluzioni Cruciverba / Severo: imperatore romano del secolo II-III d C

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Severo: imperatore romano del secolo II-III d C' è 'Settimio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SETTIMIO

Curiosità e Significato di "Settimio"

Approfondisci la parola di 8 lettere Settimio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Settimio Severo è stato un imperatore romano che regnò dal 193 al 211 d.C. Originario della provincia dell'Africa Romana, ha fondato la dinastia severiana e implementato riforme militari e administrative. La sua figura è nota per aver consolidato il potere imperiale in un periodo di instabilità.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Severo: imperatore romano del secolo II III d.C.Procopio imperatore romano del secolo VImperatore romano d origine ibericaPublio Licinio imperatore romano dal 253 al 260Designavano l imperatore del Sacro Romano Impero

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Settimio

Non riesci a risolvere la definizione "Severo: imperatore romano del secolo II-III d C"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

M Milano

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L E S T C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOLCATE" SOLCATE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.