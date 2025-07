La parte posteriore a losanga del ginocchio nei cruciverba: la soluzione è Poplite

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La parte posteriore a losanga del ginocchio' è 'Poplite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POPLITE

Curiosità e Significato di Poplite

Approfondisci la parola di 7 lettere Poplite: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Poplite? Poplite si riferisce alla zona posteriore a losanga del ginocchio, conosciuta come regione poplitea. È un termine usato in anatomia per indicare quell'area triangolare situata dietro il ginocchio, importante per la presenza di nervi e vasi sanguigni. Conoscere questa parte del corpo aiuta nella comprensione di problemi muscolari o articolari, rendendo il termine fondamentale in medicina e fisioterapia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Parte posteriore del foglioLa parte posteriore del colloParte posteriore della testaParte posteriore del piedeLa parte posteriore del negozio

Come si scrive la soluzione Poplite

Stai cercando la risposta alla definizione "La parte posteriore a losanga del ginocchio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

P Padova

L Livorno

I Imola

T Torino

E Empoli

