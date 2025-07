La lingua in cui il punto interrogativo si scrive anche all inizio della frase nei cruciverba: la soluzione è Spagnolo

SPAGNOLO

Curiosità e Significato di Spagnolo

Perché la soluzione è Spagnolo? Lo spagnolo è una lingua romanza parlata principalmente in Spagna e America Latina, caratterizzata da una grammatica ricca e un lessico affascinante. È nota per la sua musicalità e per l'uso del punto interrogativo sia all'inizio che alla fine delle domande, una particolarità che rende la sua scrittura unica nel mondo. Una lingua che racchiude tradizioni e cultura in ogni parola.

Come si scrive la soluzione Spagnolo

S Savona

P Padova

A Ancona

G Genova

N Napoli

O Otranto

L Livorno

O Otranto

