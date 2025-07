L esame che conclude le scuole superiori nei cruciverba: la soluzione è Maturità

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L esame che conclude le scuole superiori' è 'Maturità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MATURITÀ

Curiosità e Significato di Maturità

Perché la soluzione è Maturità? La maturità è l'esame che segna la fine del percorso scolastico delle scuole superiori in Italia. È un momento di grande importanza, che valuta le conoscenze acquisite e prepara gli studenti ad affrontare il mondo adulto e il futuro lavorativo o accademico. Rappresenta un traguardo fondamentale nella vita di ogni giovane, simbolo di crescita e di nuove opportunità.

M Milano

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

I Imola

T Torino

À -

