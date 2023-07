Un esame diagnostico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un esame diagnostico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RMN

Significato/Curiosita : Un esame diagnostico

Ricondurre ad una categoria un fenomeno o un gruppo di fenomeni, dopo averne considerato ogni aspetto. il percorso diagnostico sfrutta in qualche modo concetti... Nell'ischemia per esempio, vengono rappresentate più chiare. rispetto alla rmn tradizionale la tecnica dwi si è dimostrata più sensibile nel valutare in...