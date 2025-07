L apparecchio con cui l ottico esamina la retina nei cruciverba: la soluzione è Oftalmoscopio

OFTALMOSCOPIO

Perché la soluzione è Oftalmoscopio? L'oftalmoscopio è uno strumento utilizzato dall'oculista per osservare l'interno dell'occhio, in particolare la retina. Grazie a una luce e a diverse lenti, permette di esaminare i vasi sanguigni, il nervo ottico e altre strutture oculari, aiutando a individuare problemi come diabete o glaucoma. È un apparecchio fondamentale per verificare la salute visiva e prevenire complicazioni future.

Come si scrive la soluzione Oftalmoscopio

O Otranto

F Firenze

T Torino

A Ancona

L Livorno

M Milano

O Otranto

S Savona

C Como

O Otranto

P Padova

I Imola

O Otranto

