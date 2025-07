Il laboratorio che sforna focacce e michette nei cruciverba: la soluzione è Panificio

PANIFICIO

Curiosità e Significato di Panificio

Approfondisci la parola di 9 lettere Panificio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Panificio? Il termine panificio indica un laboratorio dove si producono pane, focacce e altre specialità da forno. È il luogo in cui si trasformano ingredienti semplici come farina, acqua e lievito in delizie fragranti, pronte per essere gustate a colazione o durante la giornata. Un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca prodotti freschi e di qualità.

Come si scrive la soluzione Panificio

Hai trovato la definizione "Il laboratorio che sforna focacce e michette" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

N Napoli

I Imola

F Firenze

I Imola

C Como

I Imola

O Otranto

