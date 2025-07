Focacce schiacciate nei cruciverba: la soluzione è Piade

PIADE

Curiosità e Significato di Piade

Approfondisci la parola di 5 lettere Piade: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Piade? Le focacce schiacciate sono tipiche preparazioni italiane, chiamate anche pianette o piade. Si tratta di sottili focaccine, cotte su pietra o piastra, spesso condite con ingredienti semplici come olio, sale o formaggio. La parola piede in questo contesto richiama la forma piatta e schiacciata di queste delizie, perfette da gustare in ogni momento.

Come si scrive la soluzione Piade

Hai davanti la definizione "Focacce schiacciate" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

