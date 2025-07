Gravoso, impegnativo nei cruciverba: la soluzione è Oneroso

ONEROSO

Curiosità e Significato di Oneroso

Perché la soluzione è Oneroso? Oneroso descrive qualcosa di gravoso o impegnativo, spesso legato a costi elevati o sforzi considerevoli. Si usa per indicare un impegno che richiede grande fatica o risorse, rendendo il compito difficile da sostenere. Insomma, quando qualcosa è oneroso, comporta un grosso peso o sacrificio, e bisogna valutare bene se vale la pena affrontarlo. È un termine utile per capire situazioni di grande difficoltà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un impegno gravosoPesante gravosoGravoso incaricoÈ meno impegnativo del fareGravoso da farsi

Come si scrive la soluzione Oneroso

Stai cercando la risposta alla definizione "Gravoso, impegnativo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

N Napoli

E Empoli

R Roma

O Otranto

S Savona

O Otranto

