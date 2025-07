Fa vorticare le coppie nei cruciverba: la soluzione è Ballo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fa vorticare le coppie' è 'Ballo'.

BALLO

Curiosità e Significato di Ballo

Vuoi sapere di più su Ballo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Ballo.

Perché la soluzione è Ballo? Fa vorticare le coppie si riferisce a un movimento rotatorio, spesso legato alla danza o a situazioni di confusione. La parola ballo indica sia l'attività artistica del danzare sia un momento di svago e aggregazione. In questo contesto, suggerisce come il ballo possa far girare le coppie in modo allegro e spensierato, creando un’atmosfera di movimento e divertimento.

Come si scrive la soluzione Ballo

Hai trovato la definizione "Fa vorticare le coppie" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

