La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Esploso come un palloncino' è 'Scoppiato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCOPPIATO

Curiosità e Significato di Scoppiato

La parola Scoppiato è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scoppiato.

Perché la soluzione è Scoppiato? Scoppato indica qualcosa che si è aperto o distrutto improvvisamente, come un palloncino che esplode. È il participio passato del verbo scoppiare, usato per descrivere eventi improvvisi e violenti, sia fisici che figurativi. Quando qualcosa si scoppia, si rompe o si sgretola in modo rapido e inatteso, lasciando spazio a nuove situazioni o sentimenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Esploso deflagrato saltato in ariaPer la prova del palloncinoPalloncino riempito d acquaPalloncino di segnalazione

Come si scrive la soluzione Scoppiato

Se "Esploso come un palloncino" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

O Otranto

P Padova

P Padova

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

