La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Per la prova del palloncino' è 'Etilometro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETILOMETRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Per la prova del palloncino" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Per la prova del palloncino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Etilometro? L'etilometro è uno strumento utilizzato per misurare la quantità di alcol presente nell'aria espirata da una persona. Questa apparecchiatura permette di valutare in modo rapido e preciso il livello di intoxication, spesso in contesti di controlli stradali o in situazioni di sicurezza pubblica. Durante l'esame, il soggetto soffia in un apposito dispositivo che analizza la concentrazione di alcol etilico nei polmoni. I risultati ottenuti aiutano a determinare se si è superato il limite legale consentito per la guida o altre attività.

La definizione "Per la prova del palloncino" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Per la prova del palloncino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Etilometro:

E Empoli T Torino I Imola L Livorno O Otranto M Milano E Empoli T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Per la prova del palloncino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

