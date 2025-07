È staccata dall albergo nei cruciverba: la soluzione è Dependance

Home / Soluzioni Cruciverba / È staccata dall albergo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'È staccata dall albergo' è 'Dependance'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEPENDANCE

Curiosità e Significato di Dependance

La soluzione Dependance di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Dependance per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Dependance? Una dependance è una struttura separata dall'edificio principale, come un'ala o un cottage, spesso utilizzata come abitazione aggiuntiva o spazio per ospiti. Si trova vicino all'hotel o alla casa principale, offrendo privacy e autonomia. In sostanza, è una piccola unità indipendente collegata a un edificio più grande, ideale per chi cerca comfort senza rinunciare alla comodità di essere vicino.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Camonica: è percorsa dall OglioCapital = il margine ottenuto dall investimentoFu amata dall imperatore TitoUn moderno genere musicale derivato dall hip hopL Alto Adige visto dall Austria

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Dependance

Hai davanti la definizione "È staccata dall albergo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

E Empoli

P Padova

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R M O A T O N T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRAMONTO" TRAMONTO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.