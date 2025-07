È simile al corno inglese nei cruciverba: la soluzione è Oboe

OBOE

Curiosità e Significato di Oboe

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Oboe, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Oboe? L'oboe è uno strumento musicale a fiato, simile a un corno inglese, noto per il suo suono dolce e penetrante. Realizzato in legno, viene suonato soffiando in un bocchino e usando le chiavi per creare diverse note. Spesso protagonista nelle orchestre, l'oboe distingue per la sua voce unica, capace di emozionare ascoltatori di ogni età.

Come si scrive la soluzione Oboe

Stai cercando la risposta alla definizione "È simile al corno inglese"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

B Bologna

O Otranto

E Empoli

