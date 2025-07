Dispositivo segnatempo nei cruciverba: la soluzione è Timer

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dispositivo segnatempo' è 'Timer'.

TIMER

Curiosità e Significato di Timer

La parola Timer è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Timer? Il termine dispositivo segnatempo si riferisce a uno strumento che misura e indica il passare del tempo, come un orologio o un timer. In modo semplice, è un oggetto che aiuta a tenere traccia delle ore o a segnare intervalli di tempo precisi. Quindi, quando si parla di TIMER, si fa riferimento a uno strumento utile per gestire e rispettare i tempi in vari contesti.

Come si scrive la soluzione Timer

Stai cercando la risposta alla definizione "Dispositivo segnatempo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

I Imola

M Milano

E Empoli

R Roma

