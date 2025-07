Dare per certissimo nei cruciverba: la soluzione è Garantire

Home / Soluzioni Cruciverba / Dare per certissimo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dare per certissimo' è 'Garantire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GARANTIRE

Curiosità e Significato di Garantire

La soluzione Garantire di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Garantire per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Garantire? Dare per certissimo significa considerare qualcosa come assolutamente certo o sicuro. È un modo di esprimere forte convinzione, come quando si garantisce che qualcosa avverrà senza dubbi. La parola garantire racchiude proprio questa idea di assicurare, mettere la firma sulla certezza di un risultato o di una promessa. In breve, è un impegno concreto a mantenere fede a quanto promesso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dare il via a un progettoDonare senza dareDare da mangiareAutorizzare dare facoltàDare in beneficenza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Garantire

La definizione "Dare per certissimo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

A Ancona

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A M O R E A C V D I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VIDEOCAMERA" VIDEOCAMERA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.