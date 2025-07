Consente la trasmissione di informazioni su video TV nei cruciverba: la soluzione è Teletext

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Consente la trasmissione di informazioni su video TV' è 'Teletext'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELETEXT

Curiosità e Significato di Teletext

La soluzione Teletext di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Teletext per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Teletext? Il Teletesto è un sistema che permette di trasmettere informazioni testuali attraverso i canali televisivi, visibili sullo schermo come pagine di testo. Ideale per ricevere news, oroscopi e aggiornamenti senza interrompere la visione. È come avere un piccolo computer integrato nella TV, facilmente accessibile e gratuito, rendendo più informati gli spettatori in modo semplice e immediato.

Come si scrive la soluzione Teletext

Se "Consente la trasmissione di informazioni su video TV" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

T Torino

E Empoli

X Xeres

T Torino

