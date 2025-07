Bonus ottenuto oltre allo stipendio nei cruciverba: la soluzione è Gratifica

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Bonus ottenuto oltre allo stipendio' è 'Gratifica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRATIFICA

Curiosità e Significato di Gratifica

Hai risolto il cruciverba con Gratifica? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Gratifica.

Perché la soluzione è Gratifica? Gratifica indica un bonus o un premio extra ottenuto oltre allo stipendio regolare, come una gratificazione o un riconoscimento per il lavoro svolto. È un compenso aggiuntivo che valorizza l'impegno e può essere di natura economica o simbolica. In sostanza, rappresenta un modo per premiare e motivare, rendendo il rapporto lavorativo più gratificante e soddisfacente.

Come si scrive la soluzione Gratifica

La definizione "Bonus ottenuto oltre allo stipendio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

F Firenze

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I A E C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAINE" CAINE

