La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un premio in aggiunta allo stipendio' è 'Bonus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BONUS

Curiosità e Significato di "Bonus"

La soluzione Bonus di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Bonus per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Bonus? Il termine bonus si riferisce a un premio o un'ulteriore somma di denaro che viene aggiunta allo stipendio di un lavoratore. Questo extra può essere riconosciuto per vari motivi, come prestazioni eccellenti, raggiungimento di obiettivi aziendali o come incentivo per motivare i dipendenti. In sostanza, il bonus rappresenta un modo per premiare l'impegno e la produttività, dando un valore aggiunto al lavoro svolto.

Come si scrive la soluzione Bonus

Non riesci a risolvere la definizione "Un premio in aggiunta allo stipendio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

O Otranto

N Napoli

U Udine

S Savona

