AVARO

Curiosità e Significato di Avaro

La soluzione Avaro di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Avaro per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Avaro? Avare significa essere eccessivamente attenti a non spendere soldi, mostrando una certa avarizia o tirchieria. È chi preferisce risparmiare in modo eccessivo, talvolta a discapito del proprio benessere o delle relazioni con gli altri. Questa parola descrive un atteggiamento di grande parsimonia e poca generosità, spesso visto come un difetto di carattere. Insomma, chi è avaro tende a non voler condividere o spendere facilmente.

Come si scrive la soluzione Avaro

Hai davanti la definizione "Aspetta che paghino gli altri" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

V Venezia

A Ancona

R Roma

O Otranto

