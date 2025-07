Un serial in moltissime puntate nei cruciverba: la soluzione è Telenovela

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un serial in moltissime puntate' è 'Telenovela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELENOVELA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 10 lettere Telenovela: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Telenovela? Una telenovela è una serie televisiva composta da moltissime puntate, tipicamente di genere drammatico o sentimentale, che si sviluppano nel tempo, coinvolgendo il pubblico con trame appassionanti e personaggi memorabili. Spesso trasmesse quotidianamente, queste produzioni catturano l’attenzione degli spettatori grazie a storie intense e intrecci complessi, diventando un appuntamento fisso per milioni di fan.

Hai trovato la definizione "Un serial in moltissime puntate" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

N Napoli

O Otranto

V Venezia

E Empoli

L Livorno

A Ancona

