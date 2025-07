Un rimedio per i diabetici nei cruciverba: la soluzione è Insulina

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un rimedio per i diabetici' è 'Insulina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INSULINA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Insulina più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Insulina.

Perché la soluzione è Insulina? L’insulina è un ormone fondamentale prodotto dal pancreas che aiuta il corpo a usare e immagazzinare lo zucchero nel sangue, fornendo energia alle cellule. Per chi ha il diabete, questa sostanza diventa essenziale perché permette di regolare i livelli di glucosio e prevenire complicazioni. Senza insulina, il corpo fatica a gestire lo zucchero, sottolineando quanto sia importante per la salute.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un rimedio per i diabetici", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

S Savona

U Udine

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

