Un opportunista esperto di voltafaccia nei cruciverba: la soluzione è Doppiogiochista

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Un opportunista esperto di voltafaccia' è 'Doppiogiochista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOPPIOGIOCHISTA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Doppiogiochista più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Doppiogiochista.

Perché la soluzione è Doppiogiochista? DOPPIOGIOCHISTA indica una persona che cambia schieramento o opinione in modo astuto e abile, spesso per trarne vantaggio personale. È un opportunista che sa manipolare le situazioni, passando da una parte all’altra con facilità e senza scrupoli. In sostanza, è un esperto di voltafaccia, capace di adattarsi alle circostanze per ottenere il massimo. Un vero maestro del doppio gioco, insomma!

La definizione "Un opportunista esperto di voltafaccia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

O Otranto

P Padova

P Padova

I Imola

O Otranto

G Genova

I Imola

O Otranto

C Como

H Hotel

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

