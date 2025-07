Tossico per l ambiente nei cruciverba: la soluzione è Inquinante

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Tossico per l ambiente' è 'Inquinante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INQUINANTE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Inquinante più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Inquinante.

Perché la soluzione è Inquinante? Inquinante descrive qualcosa che danneggia l'ambiente, come sostanze o attività che causano inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo. È un termine usato per indicare elementi nocivi che contribuiscono a compromettere la salute del nostro pianeta. Riconoscere e ridurre gli inquinanti è fondamentale per proteggere la natura e il benessere di tutti.

La adottano le aziende che hanno a cuore l ambienteIn ecologia è l ambiente limitato per dimensioni in cui vive una comunità animaleRegolano l umidità d un ambienteL ambiente dei vip USA: system ingGli studiosi dell ambiente

I Imola

N Napoli

Q Quarto

U Udine

I Imola

N Napoli

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

