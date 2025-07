La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tagliato dal falegname' è 'Segato' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEGATO

Perché la soluzione è Segato? Segato deriva dal verbo tagliare e indica qualcosa che è stato tagliato o inciso, spesso riferito a oggetti di legno. La parola suggerisce l'azione del falegname che, con strumenti affilati, modella e ricava pezzi di legno, lasciando segni o sezioni nette. È un termine comune nel mondo della lavorazione del legno e dell'artigianato, rappresentando il risultato di un intervento preciso e manuale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Arnese dentato del falegnamePesce crudo tagliato a fetteUn falegname qualificatoIl falegname la fissa al bancoLa parte d un albero tagliato che resta nel terreno

S Savona

E Empoli

G Genova

A Ancona

T Torino

O Otranto

V C C A A P C A I O

