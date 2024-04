La Soluzione ♚ Pesce crudo tagliato a fette

La definizione e la soluzione di 7 lettere: Pesce crudo tagliato a fette. SASHIMI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Pesce crudo tagliato a fette: Il sashimi (in giapponese , sashimi [saimi], in italiano [sa'imi]) è un piatto della cucina giapponese che consiste principalmente in un carpaccio di pesce o molluschi freschissimi, ma talvolta anche carne, tagliato in fettine sottilissime. Si tratta di un piatto generalmente consumato crudo, servito solo con una salsa in cui intingere i tagli (per esempio salsa di soia con wasabi o salsa ponzu) e con del daikon (radici tagliate in filamenti) da mangiare fra un tipo e l'altro di pesce, per meglio gustarne il sapore.

Altre Definizioni con sashimi; pesce; crudo; tagliato; fette;