Un falegname qualificato

: Per ebanisteria s'intende l'arte di progettare e produrre manufatti in legno come mobili, statue, quadri ed altri elementi d'arredo attraverso l'uso di tecniche di lavorazione artistica del legno, tra cui l'intarsio e l'intaglio. La composizione può contenere decorazioni, mosaici, sculture o disegni veri e propri, creati utilizzando varie essenze lignee più o meno pregiate, oltre ad altri materiali, ad esempio l'ottone o l'avorio.

Italiano: Sostantivo: ebanista m e f sing . (professione) (arte) (falegnameria) artigiano specializzato nella lavorazione dell'ebano e di altri legni pregiati. Sillabazione: e | ba | nì | sta. Pronuncia: IPA: /eba'nista/ . Etimologia / Derivazione: derivato di ebano .