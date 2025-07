Lo è la superficie concava nei cruciverba: la soluzione è Rientrante

RIENTRANTE

Curiosità e Significato di Rientrante

Perché la soluzione è Rientrante? Rientrante indica qualcosa che si piega verso l’interno, come una superficie concava o un angolo che si avvolge verso il centro. È un termine usato in geometria e anche nel linguaggio quotidiano per descrivere forme o parti che si inoltrano verso l’interno. Questa parola aiuta a comprendere meglio le caratteristiche di oggetti e superfici con curvature inverse rispetto a quelle sporgenti.

Come si scrive la soluzione Rientrante

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo è la superficie concava", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

E Empoli

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O A R I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIALTO" RIALTO

