Lo spazio limitato da una superficie chiusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo spazio limitato da una superficie chiusa.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VOLUME

Significato/Curiosita : Lo spazio limitato da una superficie chiusa

Bordo di una sfera o di un cilindro). può essere limitata o illimitata, chiusa o aperta. vi sono diverse definizioni matematiche di superficie: queste... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi volume (disambigua). il volume è la misura dello spazio occupato da un corpo. viene valutato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

