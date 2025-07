Suddivisione dei ponti a più luci nei cruciverba: la soluzione è Arcata

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Suddivisione dei ponti a più luci' è 'Arcata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARCATA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Arcata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Arcata.

Perché la soluzione è Arcata? Un'arcata è una struttura architettonica che si distingue per la sua forma curva, utilizzata comunemente per sostenere ponti e passaggi. La sua caratteristica principale è la suddivisione in più luci, ovvero aperture o spazi tra i sostegni, che permettono di attraversare corsi d'acqua o valli mantenendo stabilità e leggerezza. È un elemento chiave nell'ingegneria e nel design delle costruzioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lunghi ponti a più campate sopra le valliQual è la città con più ponti al mondo?Ha più ponti uno sull altroLe luci dei pontiLe vacanze più lunghe

A Ancona

R Roma

C Como

A Ancona

T Torino

A Ancona

R E T N B E I T I R Mostra soluzione



