Qual è la città con più ponti al mondo? - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Qual è la città con più ponti al mondo?. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AMBURGO

Significato/Curiosita : Qual e la citta con piu ponti al mondo

Universale e poi divenuta il monumento più famoso di parigi, conosciuto in tutto il mondo come simbolo della città stessa e della francia. il grande sviluppo... Degnamente la libertà che gli antenati partorirono» (motto della città di amburgo) amburgo (in tedesco hamburg, afi: ['hambk]; in basso tedesco hamborg, afi:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Qual è la città con più ponti al mondo : qual; città; ponti; mondo; qual è la terza fonte al mondo di olio vegetale; qual era la città più grande del mondo tra il 1770 e il 1670 aC; Il tipico dolce pasqual e napoletano con ricotta e canditi; Il tipico dolce pasqual e napoletano con ricotta e canditi; Sbraitare contro qual cuno; Il qual e; La forma di protesta per la qual e ci si siede; Qual era la città più grande del mondo tra il 1770 e il 1670 aC; città calabra ricordata per la mollezza dei suoi abitanti; La cittadina veneta con una piazza a scacchiera; Un auto per la città e per la campagna; Elio il regista di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto; Le cittadine dell Urbe; città brianzola di mobilifici; Il copricapo ponti ficio il cui uso fu smesso da Paolo VI; Passa sotto i ponti di Torino; C è quello ponti no; Sono unite dai ponti ; Il copricapo riprodotto nella bandiera ponti ficia; L Arma dei ponti eri; Lettere ponti ficali; Qual è la terza fonte al mondo di olio vegetale; Qual era la città più grande del mondo tra il 1770 e il 1670 aC; Mette al mondo molti bimbi; Popolano il Vecchio mondo ; La più popolosa parte del mondo ; Così si viene al mondo ; Mitici confini del mondo ;

Cerca altre Definizioni