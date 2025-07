Si prende entrando da padroni nei cruciverba: la soluzione è Possesso

Home / Soluzioni Cruciverba / Si prende entrando da padroni

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si prende entrando da padroni' è 'Possesso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POSSESSO

Curiosità e Significato di Possesso

La soluzione Possesso di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Possesso per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Possesso? Possesso indica il fatto di avere qualcosa sotto il proprio controllo o proprietà. È l’atto di prendere o detenere un oggetto, un bene o anche un’idea, con consapevolezza e diritto. Spesso si usa per sottolineare il possesso materiale o simbolico di qualcosa, come una casa, un patrimonio o un’idea. In parole semplici, rappresenta ciò che si ha in proprio e si può gestire o utilizzare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si prende chiudendo gli occhiVi si possono adottare cuccioli senza padroniSi prende più facilmente al buioSi prende chiudendo un occhioIl crostaceo che si prende commettendo uno sbaglio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Possesso

Hai davanti la definizione "Si prende entrando da padroni" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

O Otranto

S Savona

S Savona

E Empoli

S Savona

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S E N O G I D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SAN DIEGO" SAN DIEGO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.