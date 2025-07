Sferici circolari nei cruciverba: la soluzione è Rotondi

ROTONDI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Rotondi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Rotondi.

Perché la soluzione è Rotondi? Sferici circolari indica forme che sono completamente rotonde e senza angoli, come le sfere o i cerchi. La parola rotondi descrive oggetti o elementi con questa caratteristica, evocando armonia e perfezione nelle linee curve. È un termine usato spesso in geometria e design per sottolineare la morbidezza e l’assenza di spigoli. Un modo semplice per parlare di forme che richiamano la perfezione del cerchio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Circolari o sfericiI finestroni circolari delle chiese gotiche e romanicheLegumi sfericiOrnamenti sferici delle ringhiereFormano ammassi sferici gelatinosi nelle acque dolci o sui terreni umidi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sferici circolari", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

