Sciupare, consumare inutilmente nei cruciverba: la soluzione è Sprecare

Home / Soluzioni Cruciverba / Sciupare, consumare inutilmente

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sciupare, consumare inutilmente' è 'Sprecare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPRECARE

Curiosità e Significato di Sprecare

La parola Sprecare è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sprecare.

Perché la soluzione è Sprecare? Sprecare significa usare in modo eccessivo o inutile risorse come tempo, denaro o cibo, senza apprezzarne il valore. È un comportamento che porta a uno spreco di ciò che potrebbe essere utile o apprezzato. Evitare lo spreco aiuta a vivere in modo più sostenibile e rispettoso dell’ambiente, promuovendo un uso più consapevole delle risorse quotidiane. Imparare a non sprecare è un passo importante per un mondo migliore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sciupare inutilmenteIl consumare a opera delle acque o del ventoSciupare con l usoInutilmenteInutilmente verbose

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sprecare

La definizione "Sciupare, consumare inutilmente" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

P Padova

R Roma

E Empoli

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N D P A I P A O E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARAPENDIO" PARAPENDIO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.