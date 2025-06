Sciupare inutilmente nei cruciverba: la soluzione è Dissipare

DISSIPARE

Perché la soluzione è Dissipare? Dissipare significa sprecare o disperdere qualcosa, come energia, risorse o tempo, senza ottenere un risultato utile. Si usa spesso per indicare azioni che vanno invano o che sono state fatte senza una reale utilità. In pratica, è come sprecare qualcosa di prezioso inutilmente, lasciandolo sfumare nel nulla. È un termine che invita a usare con attenzione ciò che abbiamo, evitando sprechi superflui.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sciupare con l usoInutilmenteInutilmente verboseDanno continuamente e inutilmente fiato alla boccaCorteggiarono inutilmente Penelope

D Domodossola

I Imola

S Savona

S Savona

I Imola

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

