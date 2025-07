Raggruppamento o insieme di persone nei cruciverba: la soluzione è Scaglione

Home / Soluzioni Cruciverba / Raggruppamento o insieme di persone

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Raggruppamento o insieme di persone' è 'Scaglione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCAGLIONE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Scaglione? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Scaglione.

Perché la soluzione è Scaglione? Scaglione indica un gruppo di persone riunite o un insieme di elementi simili, spesso in modo informale. Il termine deriva dall'idea di una porzione o pezzo di qualcosa più grande, come un riquadro o un segmento. È usato anche in ambito agricolo o culinario, ma nel linguaggio quotidiano può riferirsi a un raggruppamento di individui. Insomma, uno scaglione rappresenta un insieme compatto e coeso di persone o cose.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L insieme di persone che realizzano un filmUn insieme di persone con gli stessi interessiInsieme di cose o persone computoUn insieme di personeDue persone che cantano o suonano strumenti musicali insieme

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Raggruppamento o insieme di persone" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

A E E L R N I D A V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LINEA VARDE" LINEA VARDE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.