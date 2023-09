Due persone che cantano o suonano strumenti musicali insieme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due persone che cantano o suonano strumenti musicali insieme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DUETTO

Significato/Curiosita : Due persone che cantano o suonano strumenti musicali insieme

Gruppo musicale o complesso musicale è un sodalizio artistico composto da persone che suonano stabilmente musica insieme. indica sia l'insieme dei ruoli... Nell'ottocento, il duetto si sostituì progressivamente all'aria quale brano cardine di un'opera lirica. una preferenza che il duetto si conquista grazie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

